EUA preparam diálogo com israelenses e palestinos A secretária norte-americana de Estado, Condoleezza Rice, pretende receber no dia 30 em julho os negociadores israelenses e palestinos para discutir o processo de paz, disse na quinta-feira o representante palestino Saeb Erekat. Rice recebeu uma delegação palestina na quarta-feira em Washington e se ofereceu para mediar pessoalmente um encontro que envolveria o negociador-chefe palestino, Ahmed Qurie, e a chanceler de Israel, Tzipi Livni, segundo relato de Erekat. De acordo com ele, também há movimentos para realizar na semana que vem um encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente palestino, Mahmoud Abbas. O governo norte-americano se empenha em promover um acordo de paz no Oriente Médio antes do fim do mandato de George W. Bush, em janeiro. O Departamento de Estado não confirmou o encontro trilateral de 30 de julho, mas disse que Rice continua se empenhando nas negociações que levem à criação de um Estado palestino que conviva pacificamente com Israel. Sean McCormack, porta-voz de Rice, disse que "com certeza nas próximas semanas e meses ela terá mais (encontros trilaterais)." Israel e a Casa Branca não comentaram a informação. Os EUA promoveram em novembro passado a retomada do processo de paz, mas a ampliação de assentamentos judaicos na Cisjordânia, um escândalo de corrupção em Israel e questões de segurança emperram o avanço das negociações. (Por Sue Pleming e Tabassum Zakaria em Washington, e Adam Entous em Jerusalém)