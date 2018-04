EUA preparam pacote de US$ 2 bilhões em ajuda militar ao Paquistão

WASHINGTON- Os Estados Unidos preparam um pacote de ajuda de cerca de US$ 2 bilhões para o Paquistão com o objetivo de melhorar a capacidade luta antiterrorista do país. O anúncio deve ser feito nesta semana, durante o terceiro diálogo estratégico entre os dois países.

O financiamento permitirá que o Paquistão combata melhor os extremistas em sua fronteira com o Afeganistão, já que o país insiste que não tem capacidade suficiente para perseguir os terroristas e precisa de mais apoio dos Estados Unidos, informou hoje a rede CNN.

O pacote terá uma vigência de cinco anos e o Paquistão pretende usá-lo para comprar helicópteros, sistemas bélicos e equipes para interceptar comunicações.

Os US$ 2 bilhões se somariam à ajuda não militar de US$ 7,5 bilhões que o Congresso americano aprovou no ano passado.

No último diálogo estratégico, realizado em julho na capital paquistanesa, a secretária de Estado, Hillary Clinton, anunciou o envio de mais de US$ 500 milhões ao país para a renovação de hospitais, melhoria da distribuição de água e represas hidrelétricas, entre outros projetos.

Os EUA, no entanto, tiveram de reavaliar seus planos depois que as graves inundações atingiram o Paquistão, causando 1.800 mortos e 21 milhões de atingidos pelas chuvas. Quase US$ 400 milhões já foram doados pelos Estados Unidos ao país aos as enchentes.

As necessidades de Islamabad após a tragédia serão um tema importante a ser tratado no diálogo que começa amanhã e será concluído na sexta, com uma reunião na qual participarão Hillary e seu colega paquistanês, Shah Mehmud Qureshi.