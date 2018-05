EUA pressionam por mais diálogo para criação de Estado palestino A secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, pressionou nesta quinta-feira Israel e os palestinos para que conversem sobre as questões-chave que poderão levar à criação de um Estado palestino. Os temas mais problemáticos são o futuro de Jerusalém, as fronteiras de um Estado palestino e o direito de retorno de refugiados. Israel rejeita um acordo tão amplo neste momento, mas Rice afirmou que o primeiro-ministro Ehud Olmert disse estar disposto a debater temas fundamentais, mas não deu detalhes de quais seriam eles. "Deve haver um aprofundamento do diálogo entre os palestinos e os israelenses em todos os temas que levem à fundação de um Estado palestino", disse ela em entrevista coletiva ao lado do presidente palestino, Mahmoud Abbas. Rice está em visita à Cisjordânia com o objetivo de ajudar Abbas e seu governo, seis semanas depois que o grupo islâmico Hamas dominou a Faixa de Gaza. Uma autoridade do governo israelense disse que Israel está preparado para começar a debater assuntos de fronteira em termos gerais com Abbas. Por outros lado, segundo a fonte, o destino de Jerusalém e dos refugiados palestinos seriam questões muito delicadas para este momento. Na entrevista coletiva, Abbas declarou ser importante que os palestinos "saibam qual será o resultado, qual será o final do jogo" nas negociações com Israel. Na viagem de quatro dias ao Oriente Médio, Rice conseguiu o apoio tácito da Arábia Saudita para uma proposta de conferência de paz ainda este ano. Mas analistas estão pessimistas sobre resultados da visita da secretária, já que, agravando a situação, os territórios palestinos estão divididos entre o Hamas e a facção Fatah, de Abbas. (Com reportagem de Adam Entous)