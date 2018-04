EUA prometem concluir conversas de paz em 1 ano--Arábia Saudita O ministro das Relações Exteriores saudita, príncipe Saud al-Faisal, afirmou nesta terça-feira que os Estados Unidos prometeram que as negociações de paz no Oriente Médio estarão concluídas em até um ano. As declarações foram dadas antes do início da conferência de paz entre israelenses e palestinos, organizada pelos EUA, em Annapolis. Falando ao jornal saudita Asharq Al-Awsat, o príncipe Saud afirmou que seu país decidiu participar da reunião porque serão tratadas questões importantes na disputa entre palestinos e israelenses, assim como assuntos relacionados a Síria e Líbano. "O fator importante é o estabelecimento de um prazo para as negociações, para que elas não se tornem sem fim, e isso é o que prometeu o governo norte-americano...que o período de tempo não exceda um ano", disse Saud ao jornal. O presidente norte-americano, George W. Bush, abre a conferência de paz nesta terça-feira. As conversas em Annapolis têm por objetivo final retomar o paralisado processo para a criação de um Estado palestino. (Por Lin Noueihed)