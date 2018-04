EUA prometem forte apoio à reconstrução de Gaza

O governo dos Estados Unidos expressou nesta quarta-feira, 11, seu apoio à conferência internacional de doadores para a reconstrução de Gaza, convocada pelo Egito para 2 de março, e anunciou que enviará uma delegação de "alto nível" ao encontro. Em comunicado, o porta-voz adjunto do Departamento de Estado, Robert Wood, pediu aos membros da comunidade internacional que mostrem um apoio similar à iniciativa egípcia. Os EUA consideram que a conferência "é uma oportunidade" para responder, junto com outros doadores e organizações internacionais, às necessidades humanitárias imediatas da Faixa de Gaza, e apoiar o plano da Autoridade Nacional Palestina (ANP) para a reconstrução do território. Wood disse esperar que as condições na região permitam aos EUA e a outros membros da comunidade internacional proporcionar "níveis substanciais" de ajuda à população.