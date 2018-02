EUA promovem ataques aéreos a alvos do Estado Islâmico perto de Arbil

Os ataques, promovidos por drones e caças dos Estados Unidos, tiveram como objetivo proteger as forças Peshmerga curdas que enfrentam militantes islâmicos perto de Arbil, local que abriga um consulado dos EUA e um centro de operações conjuntas entre Estados Unidos e Iraque, afirmou o comando central em comunicado.

"Aproximadamente às 2h15 da manhã, aeronaves norte-americanas atingiram e destruíram um caminhão do Estado Islâmico que disparava contra forças curdas localizadas nas proximidades de Arbil", afirmou o comando central. Outros quatro ataques a caminhões armados e posições de artilharias se seguiram, disse a nota.

O governo Obama começou na semana passada uma campanha de ataques aéreos e envio de ajuda humanitária por ar no norte do Iraque, onde militantes ameaçam minorias religiosas e a capital curda. Os ataques são os primeiros promovidos por Washington desde que o presidente Barack Obama ordenou a retirada das tropas norte-americanas do Iraque em 2011.

O governo iraquiano disse neste domingo que os militantes, que têm lidado de maneira violenta com civis e membros das forças de segurança do Iraque desde que foram para o norte do país em junho, mataram pelo menos 500 membros da minoria Yazidi iraquiana, enterrando alguns vivos e pegando várias mulheres como escravas.

(Por Missy Ryan)