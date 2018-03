EUA propõem novas negociações sobre Oriente Médio Os Estados Unidos propuseram novas conversas em um esforço para chegar a um acordo sobre um Estado palestino antes de o presidente George W. Bush deixar o cargo em janeiro, disse o negociador-chefe palestino no sábado. Ahmed Qurie disse que a secretária de Estado norte-americana, Condoleezza Rice, convidou israelenses e palestinos para uma série de conversas trilaterais em Nova York e Washington. Ele acrescentou que se Israel mudar sua posição em uma série de pontos-chave, "nós podemos chegar a um acordo até o final do ano". No início do mês, Qurie disse que seria um "milagre" alcançar um acordo em 2008. Ainda não está claro o que mudou desde então. O experiente negociador palestino Saeb Erekat disse que houve algum progresso e que um acordo era "factível, mas nenhuma das questões foram consensuadas ainda". Qurie disse que as negociações estavam em um ponto similar ao de 2000, quando as conversas sobre um Estado palestino em um resort no Mar Vermelho no Egito terminaram sem um acordo. O primeiro-ministro de Israel, Ehud Olmert, e o presidente da Autoridade Palestina, Mahmoud Abbas, lançaram a primeira rodada de conversas de paz em sete anos em Annapolis, EUA, em novembro passado. Mas disputas amargas sobre os assentamentos judeus na Cisjordânia minaram os esforços dos EUA de atingir um acordo de paz neste ano. Olmert está envolvido em um escândalo de corrupção que pode forçá-lo a sair do cargo e interromper no futuro as conversas de paz. Negociadores de ambos os lados disseram que houve progresso em algumas questões e começaram a elaborar um documento com suas posições na tentativa de estreitar as diferenças entre elas. Autoridades israelenses dizem que houve progresso no tópico-chave das fronteiras. Entre os temas mais delicados nas conversas estão o destino de Jerusalém e dos refugiados palestinos, os assentamentos judeus, as fronteiras, segurança e água.