EUA se dizem prontos para retomar conversa com Irã sobre Iraque Os Estados Unidos estão prontos para continuar as negociações com o Irã para melhorar a segurança no Iraque, informou nesta sexta-feira uma importante autoridade norte-americana, que acusou Teerã de armar e treinar combatentes xiitas radicais iraquianos. Teerã adiou na quinta-feira aquela que teria sido a quarta rodada de negociações, culpando "questões técnicas". A decisão fez com que Washington questionasse o compromisso de diálogo dos iranianos. "Nós vemos que as intenções do Irã no Iraque não mudaram no curso dos últimos anos", disse a jornalistas David Satterfield, coordenador para o Iraque do Departamento de Estado norte-americano, durante uma visita a Paris para reuniões com autoridades francesas. "Nós vemos uma tentativa do Irã de continuar a promover a violência dentro do Iraque, que é diretamente contraditória à alegação pública do Irã de apoio a um Iraque estável, pacífico e soberano", acrescentou ele. Ele afirmou que o Irã está armando e treinando "os elementos mais violentos e radicais" no país, incluindo combatentes que foram selecionados no exército Mehdi, do clérigo xiita Moqtada al-Sadr, e na Guarda Revolucionária iraniana.