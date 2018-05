EUA subestimaram problemas políticos do Iraque, diz Gates O secretário da Defesa norte-americano, Robert Gates, disse na quinta-feira que os Estados Unidos subestimaram a dificuldade que os líderes políticos iraquianos teriam para entrar em acordo sobre as medidas de conciliação do país. Gates, em viagem pelo Oriente Médio, também disse ter pedido aos países da região para redobrar a pressão sobre o programa nuclear do Irã. "Não há espaço para espectadores", disse ele. O secretário disse estar mais otimista agora que nos meses anteriores sobre a situação no Iraque, principalmente por causa do aumento do contingente norte-americano, mas os progressos políticos mostraram-se mais difíceis que o previsto. O principal bloco muçulmano sunita deixou o governo do premiê Nuri al-Maliki, que é xiita, na quarta-feira, evidenciado a dificuldade de relacionamento entre as várias facções. "É provável que tenhamos subestimado a intensidade da desconfiança e o quão difícil seria para eles chegar a um ponto comum numa legislação que, digamos a verdade, não é uma coisa meramente secundária", disse Gates. "O tipo de legislação que eles estão decidindo estabelece a estrutura do Iraque do futuro, portanto é quase como nossa convenção constituinte", disse ele a repórteres no avião, na viagem de volta para os Estados Unidos. Os líderes iraquianos prometem aprovar leis que tratem das preocupações da minoria sunita, que dominava o país sob Saddam Hussein. Entre as medidas reclamadas estão a divisão da receita gerada pelo petróleo e a atenuação das restrições aos ex-integrantes do partido Baath, de Saddam. Mas as leis ainda não foram aprovadas. "É claro que a saída dos sunitas do governo é desalentadora. Minha esperança é que dê para unir tudo de novo", disse Gates.