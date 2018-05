Ex-ministro da Líbia viaja a Doha para discutir futuro do país

Um grupo internacional de contato deve realizar negociações sobre o futuro da Líbia em Doha nesta terça-feira.

Koussa buscou refúgio na Grã-Bretanha em 30 de março depois de renunciar de seu cargo no governo do líder líbio, Muammar Gaddafi. Ele foi interrogado pela polícia escocesa por conta do ataque de Lockerbie, em 1988, mas o governo britânico disse que agora ele está livre para viajar.

"Entendemos que ele está viajando hoje à Doha para se reunir com o governo do Catar e uma série de representantes líbios para oferecer suas perspectiva antes da reunião do grupo de contato", disse o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores.