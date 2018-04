Ex-presidente afegão irá liderar conselho de paz

Considerado um clérigo por muitos dos membros do Taliban, mas etnicamente um Tajik por muitos dos oponentes do grupo, Rabbani disse nos últimos anos que teve contatos com alguns militantes dispostos a abrir negociações.

Ele já foi líder de um poderoso partido mujahideen durante a ocupação soviética do Afeganistão, na década de 1980, e ocupou o cargo de presidente nos anos 90, quando facções dos mujahideen realizaram uma guerra pelo poder, que acabou com o Taliban controlando o país.

Depois, Rabbani se tornou o líder político de uma aliança de facções afegãs, que, com a ajuda dos Estados Unidos, retirou o Taliban, de etnia Pachtun, do poder em 2001.

Com a guerra entrando em seu décimo ano, o presidente Hamid Karzai conseguiu, em junho, a aprovação de uma junta de tribos para formar um Alto Conselho de Paz e tentar um fim negociado para o conflito.