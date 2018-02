Ex-soldado dos EUA se une à luta contra Estado Islâmico na Síria, diz grupo curdo

Jordan Matson, de Wisconsin, uniu-se às Unidades de Proteção do Povo Curdo (YPG), que lutam principalmente contra os avanços de militantes do Estado Islâmico perto da fronteira da Síria com a Turquia e o Iraque, disse um porta-voz do grupo curdo na quinta-feira.

O porta-voz, Redur Xelil, confirmou a presença de Matson com o grupo em uma nota online e disse: “Ele está lutando na área de Jazaa”. Essa área fica no nordeste da Síria e tem passando por pesados combates entre o YPG e rebeldes do Estado Islâmico. A mãe de Matson, por meio de um amigo na cidade natal de Sturtevant, Estado de Wisconsin, disse que não queria comentar o assunto. Segundo o Exército dos EUA, Jordan Matson, de Sturtevant, foi soldado de maio de 2006 a novembro de 2007. Autoridades dos EUA disseram que cerca de 100 norte-americanos foram para a Síria para se juntar a grupos que lutam contra o presidente sírio, Bashar al-Assad. Esses grupos incluem o extremista Estado Islâmico, assim como forças rebeldes apoiadas pelos EUA e a Frente Nusra, grupo ligado à al Qaeda.