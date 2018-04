EXCLUSIVO-Irã esclarece presença de urânio para bomba à AIEA Um relatório a ser apresentado em breve pela AIEA dirá que o Irã esclareceu as dúvidas sobre os traços de urânio altamente enriquecido existentes em locais de pesquisas nucleares do país, segundo diplomatas. De acordo com eles, porém, restará uma questão importante a ser resolvida antes da entrega do relatório, entre 20 e 22 de fevereiro -- a suposta vinculação entre o processamento de urânio, testes com explosivos de alta potência e o projeto de mísseis. As grandes potências agradecem o esclarecimento das dúvidas sobre o passado do programa nuclear iraniano, mas se preocupam mais com o presente -- o teste de centrífugas avançadas que permitirá a Teerã enriquecer grandes quantidades de urânio, gerando material para possíveis armas nucleares. Os principais países ocidentais tentam impor um terceiro pacote de sanções à ONU por causa disso. O diretor da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA, um órgão da ONU) diz estar obtendo "bons progressos" no esclarecimento das dúvidas. O relatório deve ser analisado pelo Conselho de Segurança da ONU antes da imposição de novas sanções. Diplomatas ligados à AIEA disseram que o Irã conseguiu explicar como e por que as partículas de urânio altamente enriquecido (UAE) apareceram nas inspeções feitas numa universidade técnica e num instituto de pesquisas de física de Teerã. Eles não entraram em detalhes, mas analistas especulam que o material deve ser oriundo de fora do país, e não de tentativas iranianas de desenvolver bombas atômicas. Em outro caso semelhante, a AIEA aceitou a explicação iraniana de que o urânio altamente enriquecido era originário do Paquistão. Apesar do esclarecimento, diplomatas dizem que o Irã não cumpriu sua promessa de cooperar com a AIEA para tentar encerrar ainda em fevereiro o inquérito sobre o programa nuclear. Informações dos EUA passadas em 2005 a inspetores diziam que o Irã processou urânio, testou explosivos e pesquisou projetos para ogivas, sob supervisão militar. Teerã acusou Washington de fazer propaganda. Em dezembro, um documento oficial do governo norte-americano admitiu que a República Islâmica não estava mais tentando desde 2003 desenvolver armas nucleares, mas vinha ampliando seu programa de enriquecimento e poderia gradualmente adquirir a capacidade para produzir bombas atômicas. Uma importante fonte da AIEA disse na terça-feira que os inspetores ainda precisam de mais tempo para informar o Irã sobre suas conclusões e obter uma resposta. Teerã diz que pretende enriquecer urânio apenas até o nível -- mais baixo -- necessário para abastecer usinas nucleares. O país afirma que pretende gerar mais eletricidade para exportar seus excedentes de gás e petróleo. No mês passado, sinalizando sua transparência na questão, o Irã permitiu pela primeira vez que diretores da AIEA visitassem uma oficina para centrífugas avançadas. Apesar disso, El Baradei disse que há limites ao acesso dos inspetores, o que "reduz o conhecimento" sobre o programa iraniano.