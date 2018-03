Exército americano confirma morte de 11 pessoas no Iraque

Um total de 11 pessoas - cinco terroristas, três mulheres e três crianças - morreu neste domingo, 5, em uma operação militar das forças dos Estados Unidos em Mossul, 400 quilômetros ao norte de Bagdá, informou o Exército americano. O incidente teve início quando soldados americanos invadiram uma casa na qual os terroristas estavam, dando origem a uma troca de tiros. Além disso, houve uma explosão no interior do edifício, provocada pela detonação de um cinto de explosivos, segundo o comunicado divulgado pelo comando militar. A nota não informa sobre as circunstâncias nas quais os civis morreram. Os soldados americanos também descobriram um arsenal de armas de fogo de pequeno calibre e explosivos. Em outra operação perto de Bagdá, as forças dos EUA detiveram quatro suspeitos, todos eles supostamente ligados à rede terrorista Al-Qaeda no Iraque. Por outra parte, um homem suspeito de fornecer artefatos explosivos em toda a província de Diyala foi detido na localidade de Hawiyah, 60 quilômetros ao sudoeste de Kirkuk.