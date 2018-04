Exército da Síria ataca principal foco de resistência em Homs

AMÃ - Fortes confrontos eclodiram na quarta-feira, 29, perto do principal foco de resistência ao regime sírio, o bairro de Baba Amr, na cidade de Homs, à medida que as tropas sírias iniciaram uma grande investida terrestre, afirmaram fontes da oposição.

"O Exército está tentando entrar com a infantaria vindo da direção do campo de futebol al-Bassel e violentos confrontos com rifles automáticos e metralhadoras pesadas estão acontecendo lá", afirmou o ativista Mohammad al-Homsi, de Homs.

Ele disse que militares haviam bombardeado fortemente a área na terça-feira e durante à noite antes dos ataques terrestres começarem.

Outras fontes de oposição disseram que centenas de rebeldes do Exército Síria Livre resistiam na área, situada entre Baba Amr e o distrito al-Inshaat, que também está sitiado.

Homs, cidade situada no centro da Síria, é considerada o epicentro da revolução contra o regime de Bashar Assad. O local está sitiado e é alvo de ataques dos militares há meses. Ativistas frequentemente reportam violações de direitos humanos e atrocidades, mas é impossível verificar as informações, já que é vetada a entrada de jornalistas estrangeiros na área.

A violência das revoltas contra Damasco já mataram mais de 7,5 mil civis, de acordo com dados da Organização das Nações Unidas (ONU). O governo sírio culpa "terroristas e grupos armados" pelo caos e diz que 2 mil policiais e militares morreram desde março, quando teve início a revolução.