Exército de Israel mata sete militantes palestinos O Exército israelense matou nesta quarta-feira pelo menos seis militantes palestinos na Faixa de Gaza e um na Cisjordânia ocupada, incluindo membros do Hamas que, segundo moradores de Gaza, haviam voltado recentemente de treinamento na Síria ou no Irã. Cinco dos militantes eram integrantes graduados do movimento islâmico Hamas, que controla a Faixa de Gaza, e foram mortos quando o veículo utilitário em que estavam viajando foi alvo de um ataque aéreo perto da cidade de Khan Younis, no sul do território, informaram autoridades médicas. Moradores que conheciam os homens disseram que alguns deles haviam passado por treinamento na Síria e no Irã, tendo retornado após o Hamas derrubar as barreiras na fronteira entre a Faixa de Gaza e o Egito, desafiando um bloqueio israelense contra o território, habitado por 1,5 milhão de pessoas. Abu Ubaida, porta-voz da ala militar do Hamas, as brigadas Izz el-Deen al-Qassam, negou que eles tivessem viajado para fora da Faixa de Gaza. Um militante do Hamas foi morto em outro ataque aéreo, no campo de refugiados de Bureij, no leste do território, disseram médicos. O Egito fechou a fronteira, na cidade de Rafah, cerca de duas semanas depois da ruptura dos controles, mas permitiu que os palestinos que haviam cruzado a fronteira retornassem para a Faixa de Gaza. Em Nablus, na Cisjordânia, forças israelenses atuando em trajes civis mataram um militante e prenderam outros quatro, disse uma autoridade palestina. O Exército israelense não deu detalhes sobre a operação, que definiu como "rotineira". O chefe da inteligência militar israelense disse nesta terça-feira que dezenas de militantes de Gaza que haviam ido "principalmente para a Síria, mas também para o Irã para treinamento em várias áreas de especialização do terror" se aproveitaram da abertura da fronteira em Rafah para voltar para casa. Israel frequentemente realiza ataques aéreos e incursões terrestres na Faixa de Gaza, declarando que seu objetivo é impedir os ataques de foguetes desfechados por militantes contra seu território. Mas um dirigente do Hamas, Sami Abu Zuhri, classificou o ataque à An de "assassinato" de líderes do braço armado do grupo e disse que eles não estavam em missão operacional. (Reportagem adicional de Atef Sa'ad e Labib Nasir em Nablus e Ari Rabinovitch e Avida Landau em Jerusalém)