Exército do Líbano atira contra aviões israelenses

O Exército do Líbano atirou contra aviões israelenses que violavam o espaço aéreo no sul do Líbano nesta quinta-feira, 25. Segundo fontes militares libanesas, nenhum aparelho chegou a ser atingido O incidente aconteceu quando dois aviões israelenses sobrevoavam, como acontece normalmente, o sudeste da região meridional de Marjeyoun, acrescentaram as fontes. Pelo menos 150 disparos foram efetuados. Um oficial militar disse apenas que o Exército libanês "confrontou' os aviões israelenses, sem dar mais detalhes. Israel sobrevoa diariamente o espaço aéreo libanês, violando as resoluções da ONU, que pediu várias vezes acabe com essas incursões. Segundo testemunhas, o incidente ocorreu perto da base Miguel de Cervantes do contingente espanhol da Força Interina das Nações Unidas no Líbano (Finul), localizada em Blat, também no sul do Líbano. As testemunhas disseram que a aviação israelense sobrevoou também o oeste do Bekaa, Rashaya e Bint Jbeil, mas, quando se aproximou da base militar espanhola, o Exército libanês disparou contra os aviões israelenses. No entanto, o contingente espanhol não confirmou esta notícia. Este é o primeiro incidente armado com aviões israelenses desde que foi definido um cessar-fogo, em agosto do ano passado, que colocou fim à guerra de um mês entre Israel e o grupo xiitaa Hezbollah.