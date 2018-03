Exército dos EUA mata filho de governador iraquiano em ataque

O Exército dos Estados Unidos matou hoje o filho e outro parente do governador da província iraquiana de Salah ad-Din, Hamad al-Qaisi, em uma operação contra a rede terrorista Al Qaeda, de Osama bin Laden, nos arredores de Tikrit, 175 quilômetros ao norte de Bagdá. Fontes da Administração da província de Salah ad-Din confirmaram a morte do filho de Qaisi, mas não revelaram a identidade da outra vítima. A agência de notícias independente "Aswat al-Iraq" informou hoje que o outro morto era o sobrinho do governador e acrescentou que o filho de Qaisi tinha 17 anos. As fontes provinciais disseram à Agência Efe que Qaisi está na Turquia, mas que de lá, deu instruções para a interrupção do trabalho administrativo do Governo e das relações com as tropas americanas em protesto pelas mortes. O governador já anunciou que renunciará caso não se inicie uma investigação independente e os culpados pelas mortes de seus familiares não sejam punidos. Por sua parte, o comando militar americano informou sobre o incidente, ocorrido em Biji, a 30 quilômetros ao norte de Tikrit, capital de Salah ad-Din. Um porta-voz das tropas estrangeiras explicou à Efe que os soldados americanos abateram dois homens armados "em legítima defesa" e que somente depois souberam que eles eram ligados a Qaisi, mas não revelaram o parentesco. As forças dos EUA realizavam uma operação de busca de supostos membros e responsáveis pelas finanças da Al Qaeda, durante a qual invadiram uma casa e se enfrentaram com as duas vítimas, explicou o porta-voz. Um suposto membro da organização terrorista também foi ferido e preso, segundo o Exército americano.