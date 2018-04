Exército israelense mata cinco integrantes do Hamas em Gaza

Israel matou cinco integrantes do Hamas num ataque aéreo contra o furgão que os transportava no sul de Gaza, anunciou o grupo nesta quarta-feira, 27. Entre os mortos estariam um engenheiro de foguetes e um comandante regional de esquadrão de foguetes. O ataque é o mais recente incidente na escalada de violência entre o Hamas e Israel, com disparos diários de foguetes contra o Estado judeu e regulares ações militares israelenses contra os militantes. O último espasmo de violência ocorre quando uma nova pesquisa mostrou que dois terços dos israelenses apóiam conversações de cessar-fogo com o Hamas. Dois outros membros do Hamas ficaram feridos no ataque desta quarta. O Exército israelense confirmou ter atacado o furgão, que segundo ele transportava militantes. Outro militante palestino, da Jihad Islâmica, foi morto em confronto com tropas de Israel na fronteira com Gaza. As operações militares e um total bloqueio de Gaza por Israel não têm conseguido parar o disparo de foguetes, e uma pesquisa publicada nesta quarta no jornal Haaretz mostra que 64% dos israelenses concordam que o Estado judeu deveria abrir um diálogo com o Hamas a fim de estabelecer um cessar-fogo e conseguir a libertação do soldado Gilad Schalit, capturado por militantes do grupo islâmico em 2006. Apenas 28% rejeitam conversações com o Hamas. O governo de Israel tenta isolar o Hamas desde que o grupo assumiu o poder em Gaza em junho de 2007, e diz que conversações só serão possíveis depois que ele reconheça o direito à existência do Estado judeu, renuncie à violência e aceite acordos de paz já assinados. O Hamas é rotulado de organização terrorista por Israel, os EUA e a União Européia. Líderes do Hamas defendem o estabelecimento de uma trégua com Israel.