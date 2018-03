Exército israelense mata duas crianças palestinas

O Exército israelense matou nesta quarta-feira, 24, com fogo de artilharia, duas crianças palestinas que manipulavam uma plataforma de lançamento de foguetes artesanais Qassam em Beit Hanoun, no norte de Gaza, informaram fontes hospitalares. Os menores tentavam retirar a plataforma de lançamento de foguetes de uma área situada nos arredores da localidade quando aconteceu o disparo. Fontes do Hospital Kamal Odwan, localizado na área, confirmaram a chegada ao centro médico dos restos mortais das crianças, que não tiveram idade e identidade divulgadas. O ataque do exército israelense foi registrado depois que milicianos da Jihad Islâmica lançaram da região três foguetes artesanais contra o sul de Israel. Essa organização informou em comunicado que os lançamentos eram em resposta "aos crimes israelenses".