Exército israelense mata miliciano em Hebron

O Exército israelense matou no começo da manhã deste domingo, na cidade cisjordaniana de Hebron, um miliciano do movimento palestino Hamas, ao derrubar com uma escavadeira a casa onde ele tinha se escondido dos soldados, informaram testemunhas. Os militares israelenses cercaram a casa e travaram um tiroteio com o ativista armado, que não aceitava se render. Horas depois, o Exército decidiu derrubar a casa, matando o miliciano, cujo corpo podia ser visto depois entre os escombros, acrescentaram as testemunhas. Fontes da segurança palestina disseram que o miliciano pertencia às Brigadas de Ezedin al-Qassam, o braço armado do Hamas. Uma porta-voz militar israelense confirmou a morte do miliciano palestino, mas não entrou em detalhes da operação nem divulgou sua identidade.