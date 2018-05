Exército israelense mata um palestino e detém 20 na Cisjordânia

Soldados do Exército israelense mataram na madrugada desta terça-feira, 21, um militante palestino e capturaram 20 em diferentes pontos da Cisjordânia ocupada, segundo fontes de segurança palestinas e militares. O porta-voz militar israelense informou que os soldados dispararam contra um miliciano palestino armado no distrito de Nablus. Aparentemente a ação aconteceu durante uma das freqüentes batidas para prender ativistas procurados pelas forças de segurança. As fontes palestinas disseram que o morto era um ativista da Frente Popular para a Libertação da Palestina (FPLP). Mas por enquanto não se sabe a sua identidade.