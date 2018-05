Exército israelense mata um palestino e fere sete em Gaza

Um militante do Hamas morreu e sete ficaram feridos na manhã desta terça-feira, 14, após um ataque das Forças Armadas israelenses na Faixa de Gaza, informaram fontes hospitalares. Tropas israelenses apoiadas por veículos armados e pela Força Aérea lançaram uma batida contra milicianos palestinos da Jihad Islâmica e do Hamas perto da localidade de Khan Yunis, no sul da Faixa. Fontes próximas ao Hamas confirmaram a morte de um de seus membros num ataque aéreo israelense. Outro já havia deixado gravemente ferido um militante da Jihad Islâmica. No entanto, o Exército israelense só confirmou o primeiro ataque aéreo, alegando que suas forças atuavam contra alvos na faixa.