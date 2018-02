A Exército do Líbano informou nesta segunda-feira que 22 soldados libaneses se encontravam desaparecidos e outros 14 foram mortos em confrontos com militantes islamitas na fronteira com a Síria.

O Exército informou por meio de comunicado que outros 86 soldados ficaram feridos em Arsal, onde militantes islâmicos lançaram uma ofensiva contra forças de segurança no sábado.

(Texto de Tom Perry)