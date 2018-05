Exército líbio pode deixar combate em Misrata devido a ataques

Kaim disse que o Exército estava se reunindo com tribos locais, que tentarão falar com os rebeldes primeiro. Se o diálogo falhar, as tribos lutarão contra os rebeldes na terceira maior cidade da Líbia.

Ele disse a repórteres que as tribos tinham dito ao Exército: "se você não puder fazer isto, nós vamos fazê-lo."

"Agora há um ultimato ao Exército líbio. Se eles não conseguem resolver o problema em Misrata, então o povo da região... vai se mover", disse.

"A tática do Exército é ter uma solução cirúrgica, mas com os ataques aéreos (da Otan) isto não funciona", afirmou.

O porta-voz do governo da Líbia, Mussa Ibrahim, disse na quinta-feira que a Líbia começou a armar e treinar as tribos ao redor de Misrata.

Autoridades líbias disseram controlar 80 por cento da cidade, mas os rebeldes declararam na sexta-feira terem tomado vários edifícios centrais das forças governamentais.

Centenas de combatentes e civis morreram em Misrata durante o cerco. Rebeldes manifestaram frustração com a operação militar da Otan que eles vêem como muito cautelosa.

Kaim disse que a decisão dos EUA de utilizar aviões teleguiados contra as forças do governo "será mais um crime contra a humanidade cometido pelo governo norte-americano."