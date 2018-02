Exército sírio bombardeia mesquita e 7 morrem, dizem ativistas

"Os bombardeios atingiram a mesquita Fardos no bairro de al-Jubeileh durante as orações da noite, a última antes do Ramadã. A mesquita estava lotada. Cerca de 20 pessoas foram retiradas dos escombros sem os membros e com ferimentos graves. O número de mortos provavelmente aumentará", disse à Reuters Abu al-Tayeb al-Deiri, um dos ativistas, na cidade que fica na região de deserto, 430 quilômetros a nordeste da capital Damasco.

Autoridades sírias impedem o acesso da maioria da mídia independente ao país, o que torna difícil a apuração imparcial dos fatos.

(Reportagem de Khaled Yacoub Oweis)