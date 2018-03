Exército turco continua bombardeando PKK no norte do Iraque

O Exército turco continua suas operações contra a presença do grupo armado Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) em território iraquiano, com um bombardeio na zona fronteiriça de Hakurk, informou o Estado-Maior da Turquia em comunicado publicado em seu site. Segundo o comunicado, tratam-se das operações militares de acompanhamento do comando do PKK composto por entre 250 e 300 militantes que no último dia 3 de outubro atacou o posto de vigilância fronteiriço de Akütün, matando 17 soldados. Desde esse dia, aviões do Exército turco bombardearam em seis ocasiões as posições do PKK na fronteira entre os dois países. "Os alvos do PKK detectados na zona do norte do Iraque foram atacados pelo fogo dos aviões das Forças Aéreas Turcas com o apoio da artilharia", explicou o comunicado do Exército. Após o bombardeio, que aconteceu a meia-noite (local), os aviões turcos retornaram sem incidências a suas bases.