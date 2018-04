Exército turco diz que 112 rebeldes morreram no norte d Iraque Um general turco disse no domingo que o número de rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Kurdistão (PKK) mortos durante uma ofensiva aérea e terrestre no norte do Iraque já chega a 112 pessoas. Em um comunicado divulgado no domingo no site do Exército da Turquia, o general afirmou que 8 membros de seu pessoal e mais 33 rebeldes do PKK tinham morrido apenas no domingo. O militar confirmou ainda que um helicóptero, que o PKK anunciou ter derrubado no sábado, realmente caiu, mas não confirmou as razões do incidente.