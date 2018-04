Exército turco lança operação contra curdos no norte do Iraque O Exército turco lançou uma operação no norte do Iraque para combater as bases dos rebeldes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK). A operação começou na noite da última quinta-feira, e continuava nesta sexta-feira, 22, com o objetivo de atacar os acampamentos do PKK no norte do país vizinho, segundo informações do Estado-Maior turco.