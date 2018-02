Explosão ao norte de Bagdá mata um soldado americano

Um soldado americano morreu e outro ficou ferido em uma explosão na província de Salah ad-Din, ao norte de Bagdá, informou nesta segunda-feira, 19, o comando militar dos Estados Unidos em comunicado oficial. O soldado morreu devido à explosão no domingo, 18, de uma bomba colocada na estrada pela que passava com seu veículo. Sua identidade não será revelada até que sua morte seja notificada a seus familiares pelo Departamento de Defesa dos EUA. Calcula-se que já são 4.078 os membros do Exército americano mortos no Iraque desde que começou o conflito no país em março de 2003. A maior parte deles faleceram em ataques perpetrados com bombas colocadas junto às estradas por onde costumam patrulhar com seus veículos militares.