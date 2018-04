Explosão de bomba mata 19 pessoas em mercado de Bagdá

Associated Press e Reuters,

A explosão de uma motocicleta-bomba em um mercado a céu aberto de Bagdá provocou a morte de pelo menos 19 pessoas nesta sexta-feira, 26, informaram autoridades locais. O ataque ocorre apenas quatro dias antes do encerramento do prazo para que os Estados Unidos retirem suas tropas de combate das principais zonas urbanas do Iraque.

Uma onda de violência que antecede a retirada já matou mais de 200 pessoas somente esta semana no país árabe e lança dúvidas sobre a capacidade das forças iraquianas de preservar a segurança do país sem poder recorrer à ajuda imediata do exército dos Estados Unidos.

A explosão ocorreu pouco depois das 9h locais, quando o mercado, situado na região central de Bagdá, estava repleto de jovens comprando e vendendo motocicletas. De acordo com a polícia local, a bomba empregada no ataque estava repleta de pregos e outros materiais. O objetivo seria causar o maior estrago e o maior número possível de vítimas.

Além das 19 pessoas mortas, mais de 50 ficaram feridas, informaram fontes policiais e hospitalares. Nenhum grupo reivindicou a autoria do ataque até o momento. Os governos do Iraque e dos EUA já esperavam que as milícias intensificassem seus ataques para pôr em xeque a capacidade das forças iraquianas.

"A natureza política desse ataque (em Cidade Sadr) é clara. Há uma tentativa de atrasar ou suspender a retirada dos soldados americanos das cidades, que seria concluída na terça-feira, com prevê o cronograma", disse o vice-presidente Tareq al-Hashemi. O premiê Nuri al-Maliki pediu à comunidade internacional, especialmente aos países árabes, que "tomem uma posição firme contra esses crimes de ódio".

Na segunda-feira, o Iraque dará início a um processo de concorrência para fechar contratos com petrolíferas estrangeiras, expulsas por Saddam Hussein há mais de 30 anos.