Explosão de bomba mata governador no Iraque O governador e um chefe de polícia da província de Diwaniya, no sul do Iraque, foram mortos neste sábado pela explosão de uma bomba colocada na estrada, de acordo com a polícia. Os policiais disseram que as duas autoridades retornavam para Diwaniya, a capital da província, do funeral de um xeque, a 30 km da cidade, quando a explosão atingiu o comboio de caminhonetes. Três guarda-costas também foram mortos. O governador Khalil Jalil Hamza era membro do maior partido xiita do Iraque, que estava em conflito com a agremiação do clérigo radical xiita Moqtada al-Sadr. O chefe de polícia chamava-se Khaled Hassan.