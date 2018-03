Explosão de bombas deixa um morto e seis feridos no Iraque

Uma mulher morreu neste sábado, 12, e outras seis pessoas ficaram feridas, entre elas um oficial, devido à explosão de duas bombas em Kirkuk e Bagdá, informou uma fonte do Ministério do Interior iraquiano. Uma das bombas foi detonada no bairro de Al-Khadra, no centro da cidade de Kirkuk, cerca de 250 quilômetros ao norte de Bagdá, e matou uma mulher e feriu outra, acrescentou a fonte. O atentado tinha como alvo o coronel Ahmed Chomeir, chefe de Polícia da cidade, que ficou ferido junto com outros dois oficiais enquanto realizavam trabalhos de vigilância. Além disso, dois civis foram feridos devido à explosão de outra bomba no distrito de Al-Daura, no sul da capital iraquiana, e que, segundo as fontes, causou destruição em lojas e carros. A mesma fonte disse que uma bomba explodiu na passagem de uma patrulha militar americana no distrito de Al-Azemiya, no norte de Bagdá, mas não se sabe se causou baixas entre os soldados, já que as tropas americanas impediram a aproximação ao local. Por enquanto, o Exército dos EUA não confirmou nem desmentiu o ataque, acrescentou a fonte. A violência persiste em Bagdá e em outras zonas do país, apesar das intensas operações de segurança empreendidas por tropas iraquianas e americanas contra os grupos insurgentes e os combatentes da rede terrorista Al-Qaeda.