Explosão de carro-bomba deixa dois mortos em Alexandria a dois dias da eleição no Egito

Na manhã deste sábado, 24, uma explosão de carro-bomba deixou pelo menos uma pessoa morta, em Alexandria, a segunda maior cidade do Egito. Segundo a Reuters, autoridades suspeitam que o alvo do atentado era o chefe de segurança da cidade.

De acordo com as informações oficiais do governo egípcio, um policial e um motorista morreram e outras quatro pessoas ficaram feridas. Pelos relatos das redes sociais, o ataque aconteceu em frente a um hotel 5 estrelas, no bairro de Rushdi.

O estrondo foi percebido e chocou até mesmo quem estava longe do local no momento da explosão, que deixou grandes estragos em construções ao redor, como é possível perceber pelas imagens das redes sociais. Suspeita-se ainda que o carro foi detonado remotamente enquanto um comboio da polícia passava pela rua. O atentado acontece dois dias antes das eleições presidenciais no Egito.

Há a suspeita de que grupos extremistas tenham envolvimento com o caso, porém, nada ainda foi confirmado. Em entrevista à Al Jazeera, Rafiq Habib, ex-ministro de estado, disse que "o momento dessa explosão, que antecede as eleições presidenciais, é revelador de seu objetivo de semear o medo entre os eleitores", disse Habib.

"Eu não acredito que isso [o ataque] tenha qualquer impacto nas eleições, no entanto. Tenho certeza de que haverá grandes números indo votar", acrescentou.