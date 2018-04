Explosão de carro-bomba mata autoridade de segurança em Beirute Um enorme carro-bomba explodiu no centro de Beirute nesta sexta-feira, matando oito pessoas, entre elas uma importante autoridade de segurança libanesa, cujas investigações implicaram Síria e Hezbollah no assassinato do ex-primeiro-ministro do Líbano Rafik al-Hariri há sete anos.