Explosão de carro mata 5 pessoas na capital do Curdistão iraquiano

O prefeito Nihad Latif Koja disse à Reuters que o autor do atentado se detonou enquanto tentava invadir a sede do governo, que é protegida por muros antibomba, no centro de Arbil.

Explosões são algo comum em Bagdá e outras cidades, mas a região autônoma do Curdistão tem em grande medida conseguido se isolar da violência que assola o restante do Iraque.

Os militantes do Estado Islâmico que controlam faixas do território no norte do Iraque têm ameaçado repetidas vezes lançar ataques contra os curdos, que combatem o EI ao longo de uma linha de frente com mais 1.000 km de extensão.

Filmagens do local do atentado em Arbil, após a explosão no meio da manhã, mostraram veículos com ferragens retorcidas e sangue no pavimento em frente à sede do governo local. Janelas do outro lado da rua foram quebradas. Uma testemunha entrevistada ao vivo na TV Curdistão disse que dois policiais e dois civis foram mortos com a explosão.

O último grande atentado anterior em Arbil ocorreu há mais de um ano, quando militantes lançaram um ataque coordenado com carros-bomba e suicidas contra o quartel-general dos serviços de segurança. Uma explosão sem vítimas também foi registrada em agosto.

(Reportagem de Isabel Coles)