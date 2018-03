Explosão deixa dois mortos e dois feridos na Faixa de Gaza

Duas pessoas morreram e outras duas ficaram feridas em uma explosão registrada nesta terça-feira, 8, na Faixa de Gaza, disseram à Agência Efe fontes policiais do território. Veja também: Israel fecha passagens da Faixa de Gaza após ataque O incidente ocorreu no oeste da localidade de Khan Yunes, no sul deste território palestino. Israel decidiu manter as passagens da Faixa de Gaza fechadas após um ataque contra o território israelense ocorrido na segunda-feira. No dia 19 de junho entrou em vigor na Faixa de Gaza uma trégua entre o Exército israelense e as milícias palestinas, que se manteve desde então, embora com incidentes isolados nos quais não foram registradas vítimas fatais.