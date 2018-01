Explosão de carro-bomba em Cabul deixa pelo menos 40 mortos e 140 feridos

Uma explosão ocasionada por um carro-bomba, neste sábado, 27, deixou pelo menos 40 mortos e 140 feridos no centro de Cabul, capital do Afeganistão, de acordo com o último levantamento das vítimas informado pelo porta-voz do Ministério da Saúde do Afeganistão, Ismail Kawosi. O governo ainda teme que o número de mortos e feridos aumente.

O ataque, reivindicado pelo grupo terrorista Taleban, ocorreu por volta das 12h50 locais (6h20 em Brasília) em frente à antiga sede do Ministério do Interior, onde funcionam alguns órgãos da pasta, e perto de um dos escritórios do Diretório Nacional de Segurança (NDS), a principal agência de inteligência do país.

O porta-voz da polícia de Cabul, Basir Mujahid, confirmou que um suicida, com um carro lotado de explosivos, conseguiu entrar no complexo do ministério. "Ele detonou o veículo quando foi identificado pelos agentes", disse o porta-voz. O porta-voz dos talebans, Zabihullah Mujahid, reivindicou o atentado através de uma mensagem divulgada no aplicativo de mensagens Telegram. "Um mártir com um carro-bomba atingiu o primeiro ponto de controle perto Ministério do Interior", disse.

Mujahid ainda afirmou que havia uma grande concentração de policiais afegãos na área na hora do ataque. No local também está o hospital público Jamhuriat e os escritórios de algumas organizações não governamentais. A região é muito movimentada por civis pela existência de vários mercados.

Ataques recentes

O atentado ocorre em meio a um crescente número de ataques terroristas contra alvos civis por parte dos talebans e do grupo Estado Islâmico (EI) nos últimos dias. No último fim de semana, o Taleban atacou o luxuoso Hotel Intercontinental, em Cabul, onde os terroristas entraram em confrontos com as forças de segurança do país durante 12 horas.

Na quarta-feira, um ataque do EI contra a sede organização Save the Children em Jalalabad, no leste do país, provocou a morte de quatro funcionários da organização não governamental, um civil e um membro das forças de segurança que estava no local.

(Com EFE)