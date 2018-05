Explosão em Gaza mata duas crianças e fere outras cinco

Uma explosão no norte de Gaza nesta terça-feira, 7, matou um menino de oito anos e sua irmã, de seis, e feriu outras cinco crianças, reportaram oficiais de saúde palestinos. Uma testemunha disse que o grupo de crianças tropeçou em um objeto semelhante a um foguete caseiro e começou a brincar com ele. O dispositivo explodiu, ferindo todas as sete crianças, duas delas morreram depois em decorrência dos ferimentos. Moaiya Hassanain, um oficial de saúde palestino, disse que a explosão ocorreu na vila de Beit Lahiya, no norte da Faixa de Gaza, e os feridos foram levados ao hospital. O hospital Kamal Adwan identificou a criança de oito anos como Wesam Abed Allah e a irmã como Hala. A área é freqüentada para almoço de militantes que atiram foguetes para Israel. Nenhum grupo palestino é acusado pela explosão. O exército freqüentemente enfrenta militantes pelo espaço aéreo da região.