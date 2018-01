Explosão em ônibus em Damasco mata pelo menos seis pessoas

Uma conta de mídia social ligada à Frente Nusra da Al Qaeda disse que o grupo sunita radical estava por trás do ataque ao ônibus perto de um mercado na capital.

O veículo tinha placa libanesa e serviços de segurança sírios tinham isolado a área perto do mercado Hamidiyeh, disse a testemunha à Reuters.

O ônibus estava carregando peregrinos perto do santuário Sayyida Ruqayya, informou o canal de televisão mantido pelo movimento xiita libanês Hezbollah.

A televisão síria Ikhbariya mostrou imagens de homens e uma mulher no hospital com ferimentos. Eles também mostraram imagens do ônibus destruído e do serviço de segurança trabalhando no local.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A Frente Nusra tem lutado contra as forças do governo da Síria, bem como outros grupos insurgentes no país. Enquanto a luta é travada na periferia de Damasco, ataques no centro são relativamente raros.

(Por Marwan Makdesi)