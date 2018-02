Explosão em quartel mata soldado no Líbano

Pelo menos um soldado libanês morreu neste sábado em uma explosão registrada num quartel de Akkar, ao norte de Beirute, informaram fontes militares. As fontes precisaram que a explosão ocorreu por volta das 3h30 (21h30 de sexta-feira em Brasília). Uma investigação foi aberta para determinar as causas do incidente. A explosão acontece em um momento no qual o Líbano vive uma etapa sensível, após a tensão das últimas semanas entre partidários da maioria parlamentar e a oposição, liderada pelo grupo xiita libanês Hezbollah, e que terminou na semana passada com o acordo de Doha. Além disso, o primeiro-ministro libanês, Fouad Siniora, ratificado em seu posto na quarta-feira, começou na sexta-feira as consultas parlamentares para formar um novo Governo, que deverá ser de união nacional, como estipula o tratado. O acordo de Doha pôs fim a um ano e meio de uma crise política e institucional que levou a enfrentamentos armados que causaram pelo menos 65 mortes e deixaram 200 feridos.