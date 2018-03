Explosão fere seis em campo de treinamento do Hamas

Pelo menos seis pessoas ficaram feridas em uma forte explosão ocorrida na noite desta terça-feira em um campo de treinamento do movimento islamita Hamas no sul da Faixa de Gaza, informaram nesta quarta-feira, 30, fontes médicas locais. Ao menos dois dos feridos se encontram em estado muito grave, indicou à Agencia Efe o serviço de emergências em Gaza. O organismo informou que todos os feridos eram militantes das Brigadas de Ezedin al-Qassam, braço armado do Hamas. Teme-se que haja pessoas sob os escombros provocados pela deflagração, e o Hamas enviou escavadeiras ao campo, situado em um antigo assentamento judaico abandonado nas proximidades da cidade de Khan Yunes. Segundo testemunhas, a explosão aconteceu durante um treino militar, mas por enquanto se desconhecem seus detalhes, já que as Brigadas de Ezedin al-Qassam não comentaram o incidente.