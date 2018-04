Explosão mata 16 civis em bazar no Afeganistão, diz polícia

"Os terroristas realizaram hoje um ataque suicida no bazar do distrito de Deh Rawud, província de Uruzgan. Como resultado, 16 civis foram mortos e 13 outros ficaram feridos", disse o gabinete do presidente afegão, Hamid Karzai.

Karzai condenou veementemente o ataque, acrescentou o comunicado.

Três dos mortos na explosão no distrito de Deh Rawud eram crianças e uma iniciou-se uma investigação para determinar as causas da explosão, disse à Reuters por telefone Juma Gul Himat.

O general Abdul Hameed, do Exército afegão em Uruzgan, estimou um número ainda maior de vítimas.

"O homem-bomba tinha explosivos na sua cintura. Ele foi detectado por um guarda de um mercado que fica dentro do bazar e então se explodiu, matando 20 civis inclusive o guarda", disse ele à Reuters.

(Reportagem de Ismail Sameem)