Explosão mata 6 em casa de fabricante de bombas do Hamas Uma explosão destruiu na quinta-feira a casa de um fabricante de bombas do Hamas na Faixa de Gaza, matando pelo menos seis palestinos, inclusive um bebê. O Hamas disse ter sido um bombardeio israelense, mas Israel afirmou se tratar de uma explosão interna. Cerca de 25 outras pessoas ficaram feridas, e várias casas vizinhas ao sobrado foram afetadas. O incidente ocorreu em Beit Lahiya (norte da Faixa de Gaza), de onde militantes costumam lançar foguetes contra Israel. O Hamas admitiu que Ahmed Hamouda, dono da casa que explodiu, era um dos seus principais técnicos em explosivos. "O massacre de Beit Lahiya foi causado por um bombardeio israelense que visava a um líder das [brigadas] Qassam", disse o Hamas em nota, referindo-se à sua ala militar. Uma porta-voz militar de Israel negou envolvimento no caso. O Hamas reagiu lançando 20 foguetes e morteiros contra o sul de Israel, deixando um ferido. Durante o dia, mais de 40 mísseis caíram no território israelense. Equipes médicas disseram que pelo menos quatro palestinos -- inclusive um bebê, cujo corpo foi mostrado para as câmeras no hospital -- morreram na explosão. Os corpos de dois militantes do Hamas foram encontrados mais tarde nos escombros. Hamouda sobreviveu, mas pode estar ferido. O Hamas disse que horas depois dois de seus militantes ficaram feridos num bombardeio -- este sim confirmado pelo Exército de Israel. Uma porta-voz militar disse que o alvo era um veículo que explodiu perto da fronteira norte da Faixa de Gaza, sem que se saiba de vítimas. O gabinete israelense de Segurança disse na quarta-feira que deu instruções aos militares para que se preparem para uma possível operação de grande porte na Faixa de Gaza caso fracassem as negociações por uma trégua. O mesmo gabinete na véspera decidiu dar mais tempo para a mediação egípcia. (Reportagem adicional de Adam Entous e Ori Lewis em Jerusalém)