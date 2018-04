Explosão mata dirigente da Jihad Islâmica em Gaza Um comandante do grupo palestino Jihad Islâmica e outras quatro pessoas morreram numa explosão na Faixa de Gaza na noite de sexta-feira e que deixou também 40 feridos, segundo um porta-voz da facção e fontes hospitalares. O porta-voz acusou Israel de realizar um bombardeio aéreo para destruir uma casa e prometeu vingança pela morte de Ayman Fayed, mais conhecido como Abu Abdallah. Uma porta-voz militar de Israel disse desconhecer tal operação. Ministros israelenses afirmaram neste mês que vão ampliar os esforços para matar líderes militantes em Gaza. As forças israelenses realizaram vários bombardeios contra carros de militantes na Faixa de Gaza nos últimos tempos, mas desde 2006 não atacavam uma casa. "Vamos responder dolorosamente a este massacre sionista", disse Abu Ahmed, porta-voz da ala armada da Jihad Islâmica. "Vamos atacar o inimigo em todos os lugares." Entre os feridos, segundo ele, está a esposa de Fayed. Fontes médicas disseram que houve um total de 40 feridos na explosão ocorrida no campo de refugiados de Al Bureij. A Jihad Islâmica mantém uma aliança informal com o grupo islâmico Hamas, que desde junho controla a Faixa de Gaza. (Reportagem de Nidal al-Mughrabi)