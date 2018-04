Explosão mata dois soldados da Otan no Afeganistão Um homem-bomba atingiu um comboio de tropas lideradas pela Otan, matando dois soldados no sul do Afeganistão na terça-feira, informaram autoridades. Outro soldado ficou ferido na explosão, que aconteceu na província de Khost, perto da fronteira com o Paquistão, disse um porta-voz da Força de Assistência à Segurança Internacional (Fasi). O Ministério do Interior do Afeganistão informou que a explosão foi causada por um homem-bomba. A maioria dos soldados no país é de origem norte-americana. O Afeganistão tem sofrido com a pior onda de violência desde a queda do Taliban, no fim de 2001. Os insurgentes talibans e seus aliados voltaram a atacar nos últimos dois anos, o que faz parte de uma campanha para expulsar as forças estrangeiras e derrubar o governo afegão.