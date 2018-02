Explosão mata três crianças no Afeganistão Três crianças foram mortas na capital afegã, Cabul, na segunda-feira, em explosão de peças de artilharia abandonadas da longa guerra civil enfrentada pelo país, disse o Ministério do Interior. O Ministério informou também que duas outras crianças foram feridas na explosão, depois de atirar a munição contra uma pedra em uma área residencial que foi palco de intensos combates entre as façcões afegãs, nos anos 1990. Minas terrestres e munições abandonadas mutilam e matam dezenas de pessoas todos os meses no Afeganistão, de acordo com as Nações Unidas. Existem milhões de minas e munições não usadas no país, depois de três décadas de guerra. (Reportagem de Sayed Salahuddin)