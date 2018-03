Explosões em Bagdá deixam quatro mortos e 25 feridos

Pelo menos quatro pessoas morreram nesta quarta-feira, 24, e 25 ficaram feridas pela explosão de dois artefatos num ponto de táxis no sul de Bagdá, informaram fontes policiais iraquianas. As explosões aconteceram perto da ponte de Diyala. O atentado causou danos a diversos carros que esperavam no ponto. Testemunhas afirmaram que o ataque matou 11 pessoas, além de deixar dezenas de feridos. No bairro de al-Qadisiyah, no oeste da capital, três pessoas ficaram feridas pela explosão de uma bomba. Entre as vítimas há dois policiais. O alvo da explosão foi uma patrulha da polícia iraquiana, segundo as fontes.