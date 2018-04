Explosões em Kandahar, no Afeganistão, deixa 2 mortos

Dois civis morreram e duas outros ficaram feridos nesta segunda-feira, 26, em duas explosões quase consecutivas registradas na cidade afegã de Kandahar (sul), informou o Ministério de Interior afegão em comunicado.

As explosões aconteceram com poucos minutos de diferença, em torno das 8h30 (horário local, 2h de Brasília) no centro da cidade, uma delas causada por uma bomba enterrada e a outra por uma bomba colocada em uma motocicleta, diz a nota.

O texto acusou do ocorrido os "inimigos do Afeganistão", o termo que usam as autoridades para designar os talebans.

O chefe de Polícia do distrito, Fazl Ahmad Sherad, explicou à agência afegã AIP que as explosões ocorreram perto de seu veículo, embora ele não estivesse em seu interior.