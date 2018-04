Explosões matam pelo menos duas pessoas no Iraque

Pelo menos duas pessoas morreram e outras dez ficaram feridas após duas potentes explosões em edifícios residenciais do noroeste de Bagdá nesta terça-feira, 6, informaram fontes do Ministério do Interior.

As fontes explicaram que os dois edifícios, um situado no bairro de Al Shola e o segundo em Yokuk, desabaram em consequência das explosões, cujas origens ainda são desconhecidas. As forças de segurança se deslocaram ao local dos ataques e isolaram a zona.

O incidente acontece dois dias depois que 30 pessoas morreram e 224 ficaram feridas um triplo atentado simultâneo ocorrido no centro da capital iraquiana.